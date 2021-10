Gita tra amiche vip, Hunziker e Autieri con le bimbe a Roma

1 di 14 2 di 14 3 di 14 4 di 14 Instagram 5 di 14 Instagram 6 di 14 Instagram 7 di 14 Instagram 8 di 14 Instagram 9 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una giornata spensierata sotto il sole di Roma per Serena Autieri e Michelle Hunziker, amiche inseparabili che approfittano di ogni occasione per ritrovarsi. Entrambe con le figlie al seguito e insieme a Enrico Griselli, marito dell'attrice, hanno pranzato in un ristorante del centro e poi hanno trascorso qualche ora in un parco fuori città. Una gita domenicale all'insegna della spensieratezza che non è sfuggita ai paparazzi del settimanale Chi.