Michelle Hunziker e Serena Autieri, vacanza tra amiche in montagna

Ormai è una tradizione consolidata: ad agosto Michelle Hunziker e Serena Autieri si ritrovano in montagna per passare qualche giorno ad alta quota tra amiche. Quest'anno non ha fatto eccezione e le due bionde della tv si sono date appuntamento in Alta Badia dove si godono panorami mozzafiato e belle chiacchierate.