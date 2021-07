Michelle Hunziker in bikini, è lei "lo spettacolo più bello dell'universo" Instagram 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Instagram 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il mare in tempesta non la spaventa, tutt'altro. Mentre tutti cercano rifugio prima che inizi il temporale, Michelle Hunziker si precipita in spiaggia per godersi "lo spettacolo gratuito più figo dell'universo". Con il mare agitato e il cielo plumbeo sullo sfondo, si lascia andare a pose che lasciano a bocca aperta, tra salti di gioia e lato B in mostra.