Serena Autieri in bikini, ultimo bagno di stagione

L'autunno è iniziato, ma per Serena Autieri brilla ancora il sole caldo dell'estate. Il settimanale Gente l'ha paparazzata in spiaggia a Sabaudia con la famiglia, dove sembra decisa a godersi anche l'ultimo raggio di sole. In bikini a righe bianche e rosse l'attrice sfoggia un fisico tonico e allenato mentre gioca in acqua con la figlia Giulia (8 anni) e bacia appassionatamente il marito Enrico Griselli , con cui è sposata dal 2010.

Leggi Anche Michelle Hunziker e Serena Autieri, vacanza tra amiche in montagna

Serena è tra le protagoniste della nuova commedia di Enrico Vanzina, "Tre sorelle", e in questi giorni è impegnata nelle riprese tra Sabaudia e San Felice del Circeo. Tra un ciack e l'altro si ritaglia qualche attimo di relax in famiglia, e approfitta volentieri degli ultimi giorni di caldo per un tuffo in mare con il marito e la figlia che l'hanno raggiunta per stare insieme qualche ora. Si diverte tra le onde con Giulia e una sua amichetta, poi si lascia andare alle coccole con Enrico.

La Autieri e Griselli si sono conosciuti durante una serata tra amici, e all'inizio la loro storia è andata avanti a distanza. Lui, manager finanziario, lavorava negli Emirati Arabi e lei poteva raggiungerlo solo nei weekend. Per amore di Serena lui è tornato in Italia e ha cambiato lavoro, e oggi è un produttore teatrale. Nel 2010 si sono sposati a Spoleto e 3 anni dopo è arrivata la loro Giulia, uguale identica alla mamma. Insieme formano una famiglia felice e affiatata, legati da un amore profondo come il mare.

Potrebbe interessarti anche: