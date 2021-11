Michelle Hunziker sempre in tiro nel mirino dei paparazzi

Michelle Hunziker è sempre al centro dell'attenzione. Anche quando esce di casa per un pranzo di lavoro in centro a Milano non sfugge all'occhio indiscreto dei paparazzi, che l'hanno immortalata in compagnia della sua manager all'uscita da un noto ristorante. Bellissima ed elegante, con il suo inconfondibile sorriso nascosto dietro la mascherina nera, cattura tutti i flash.

Anche per un'occasione informale, Michelle è elegantissima. Indossa un maglioncino attillato e pantaloni svolazzanti panna, abbinati a trench e maxi bag sui toni del marrone. I tacchi altissimi non la mettono per niente a disagio, e sfila per le vie di Milano come se fosse in passerella, regalando sguardi complici ai fotografi appostati che non perdono neanche un passo.

"Sono perennemente seguita dai paparazzi, che sono tutti miei amici ormai" aveva confessato tempo fa la Hunziker durante un'intervista a "Le Iene". Amatissima dal pubblico, accetta di buon grado l'altra faccia della medaglia di tanta popolarità. Sui social si mostra acqua e sapone nella sua intimità domestica ma quando esce di casa è sempre impeccabile perché lo sa bene: potrebbe sempre ritrovarsi all'improvviso protagonista di uno shooting.

