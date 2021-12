Aurora Ramazzotti festeggia un quarto di secolo! Guarda le foto della festa con tanti ospiti vip

Tutti in pigiama per festeggiare i 25 anni di Aurora Ramazzotti , che ha scelto una location esclusiva per il suo party di compleanno. Ha accolto i suoi amici in un'atmosfera incantata, tra luci soffuse e comodi divanetti su cui prendere una pausa dalla baldoria. A scatenarsi con lei c'erano l'amica di sempre Sara Daniele , mamma Michelle Hunziker, Paola Di Benedetto, Bianca Atzei e l'immancabile e sempre più innamorato Goffredo .

Tutti gli invitati erano in pigiama, e quello della Ramazzotti era elegantissimo, in seta e dai colori accesi. Non sono mancate le gag a proposito delle mise degli ospiti, soprattutto per quella sfoggiata da Stefano Corti in vestaglia di velluto e calzino di spugna. "Ma davvero dorme così?" ha chiesto la festeggiata a Bianca Atzei. Michelle Hunziker in bianco si è rilassata insieme alle sue amiche su quello che è stato ribattezzato "il divano delle sciure". "E' bellissimo, stiamo da Dio" ha detto la showgirl inquadrata dalla figlia.

"Abbiamo magnato, abbiamo bevuto... e come abbiamo magnato e bevuto!" racconta Aurora ai follower. Hanno stappato le bollicine da bottiglie personalizzate, e un corner era dedicato al gin. La torta, ha raccontato Aurora, era quella "da gattara che sognavo" con la riproduzione delle sue micie Saba e Kida. Il desiderio l'ha espresso dedicando grande enfasi al momento, ma poi ha detto di esserselo dimenticato. Sarà vero?

