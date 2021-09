Celeste racconta ad Aurora il primo giorno di scuola: "Tutti dicevano: 'E' la figlia di Michelle Hunziker'"

"Com'è andato il tuo primo giorno di prima elementare?", chiede Aurora Ramazzotti a sua sorella Celeste . "Benissimo!" esclama la bambina tutta contenta. "Mi sentivo la regina perché tutti dicevano: 'E' la figlia di Michelle Hunziker !". Una botta di popolarità che non dispiace per niente alla piccina, contenta di ricevere tante attenzioni. Anche se poi precisa: "Però un po' è anche una noia".

Ha sei anni, un bel caratterino e una vocetta squillante. Celeste è la terzogenita della Hunziker, la seconda figlia avuta da Tomaso Trussardi, dopo Sole. Il debbutto tra i banchi della bambina è stato un vero successo e lei è tutta contenta nel raccontare con fare spigliato alla sorellona Aurora la sua avventura e le attenzioni ricevute.

Se Celeste è felice, almeno per il momento, di essere vista come una piccola star, la Ramazzotti la mette scherzosamente in guardia: "Ci sono passata anche io. Abituati. E' un mondo duro là fuori, non è per tutti", le dice tra il serio e il faceto. Lei infatti ha sempre raccontato di aver avuto difficoltà, soprattutto in tenera età, a gestire la popolarità e i riflettori puntati. Sua sorella invece sembra sentirsi perfettamente a suo agio.

