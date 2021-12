Michelle Hunziker scatenata sulla neve con Serena Autieri

Tgcom24 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 3 di 24 Instagram 4 di 24 Instagram 5 di 24 Instagram 6 di 24 Instagram 7 di 24 Instagram 8 di 24 Instagram 9 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

E’ partita per la montagna dimenticando di mettere in valigia slip e reggiseno, ma l’amica Serena Autieri ci ha pensato a prestarle un completino intimo. Al ristorante si è sporcata il bellissimo abito bianco durante il brindisi e sulla neve in tenuta da gara è scatenata. Michelle Hunziker sta trascorrendo qualche giorno sulle vette e sui social regala siparietti imperdibili.