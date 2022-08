Ludovica Frasca in crisi con il marito: le foto senza fede al dito

Dopo un anno e mezzo da marito e moglie, la ex velina e l'imprenditore inglese starebbero attraversando una grossa crisi, (almeno stando ai rumor). Dai diretti interessati non arrivano conferme. Quello che è certo è che nelle foto che posta sui social, Ludovica non porta la fede all'anulare sinistro.

Le nozze tra Ludovica Frasca e Frank Faricy erano state celebrate in fretta e furia in Florida, nel marzo 2021. La ex velina aveva annunciato il fidanzamento sui social e tre settimane dopo già si avviava all'altare. La coppia non aveva fatto in tempo nemmeno a comprare le fedi, che infatti avevano costruito artigianalmente a casa intrecciando dei cavi elettrici. Il matrimonio si è svolto con rito civile in municipio, una celebrazione semplicissima e riservata, organizzata su due piedi per suggellare un sentimento nato appena un anno prima. "Non vedo l’ora di celebrare con una vera e propria cerimonia, romantica come noi, il nostro amore nella mia Italia bellissima" aveva scritto in quell'occasione Ludovica. Poi però il progetto deve essere stato accantonato, perché della tanto attesa festa in grande stile non si è saputo più nulla.

Quella tra Ludovica Frasca e Frank Faricy sembrava una favola d'amore. Vivevano insieme in Florida e lei postava immagini da sogno della sua vita americana. Da qualche settimana però, secondo il magazine ThePeople, l'ex velina è tornata a vivere in Italia in pianta stabile. Su Instagram continua a postare foto bellissime di lei in bikini o con abiti dalle scollature vertiginose durante le vacanze. All'anulare sinistro non porta l'anello e di Frank non c'è nessuna traccia. A quanto si racconta, lei ultimamente si sarebbe concentrata solo sulla carriera, trascurando il matrimonio. Gli amici di lei non hanno dubbi: la crisi è totale.