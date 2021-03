Ludovica Frasca si è sposata negli Usa: matrimonio fuori dal "comune", come fedi un cavo elettrico

Ludovica Frasca ha detto sì! La ex velina ha sposato Frank Faricy in America con una cerimonia semplicissima, ma molto romantica. “Lo abbiamo fatto. Solo noi due e quattro amici – ha annunciato sui social la Frasca pubblicando il video dell’incredibile matrimonio – E’ stato unico e speciale… Eravamo in Comune in mezzo ad altre persone (che erano lì per motivi completamente diversi dai nostri)”. E poi tanti baci e abbracci a suggellare l’unione, che – appena sarà possibile – verrà replicata in Italia. E questa volta sarà in grande stile e con tanta gente.

Ludovica indossava un abito in satin bianco con una giacca panna a coprire le spalle nude, lui elegante in abito grigio scuro e camicia bianca. Le fedi semplici e decisamente originali: “I nostri anelli sono temporanei e li abbiamo costruiti a casa con dei cavi elettrici, i preferiti di Frank” spiega la ex velina. La Frasca racconta l’atmosfera delle nozze con cellulari che squillavano, ma che per loro non esistevano: “In quel momento tutto si è fermato e c’eravamo solo noi due e abbiamo detto I do, perché quello che contava era sigillare la nostra promessa”.

Le nozze americane non escludono un matrimonio in grande stile in Italia appena la pandemia lo consentirà. “Non vedo l’ora di celebrare con una vera e propria cerimonia, romantica come

noi, il nostro amore nella mia Italia bellissima. Con tutti i nostri amici, con la nostra famiglia, con mio padre che mi accompagna all’altare e regalarci Il giorno indimenticabile. – spiega la modella - Per ora, questo, resta al primo posto per essere stato così fuori dall’ordinario, semplice e intimo”.

Dal 2014 al 2018 la Frasca era stata legata sentimentalmente a Luca Bizzarri. Poi ha conosciuto Frank Faricy, imprenditore nel campo dell’intelligenza artificiale, e ha cominciato a fare la spola con l’America fino alla pandemia che l’ha costretta a stare lontana dall’Italia. Da allora il rapporto con Frank si è consolidato ancora di più fino alla proposta di nozze arrivata meno di un mese fa. E’ stata Ludovica a comunicarlo ai fan mostrando il brillocco, ora però ha sorpreso tutti con un sì fuori dall’ordinario e molto romantico.

