Fiori d'arancio all'orizzonte per Ludovica Frasca che a San Valentino ha ricevuto la proposta di nozze da Frank Faricy . "Ah, ci siamo dimenticati di dirvi una cosa riguardo ieri sera! Ho detto sì", ha scritto la ex velina postando uno scatto abbracciata al fidanzato, con espressione stupita e brillocco in bella vista.

Ludovica Frasca si sposa: in America ha detto sì al fidanzato Instagram 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 3 di 24 Instagram 4 di 24 Instagram 5 di 24 Instagram 6 di 24 Instagram 7 di 24 Instagram 8 di 24 Instagram 9 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il primo bacio di Ludovica e Frank risale a un anno fa, nel giorno della festa degli innamorati. Lo ricorda lei in occasione dell'anniversario postando una foto con il fidanzato, nudi e abbracciati davanti alla finestra. "Ricordo ogni cosa di quel giorno... ti amo oltre ogni misura, parola, concezione", ha scritto la futura sposa a commento dello scatto. Sono usciti allo scoperto come coppia a marzo 2020, ma tra loro le cose si sono evolute in fretta. Lei si è trasferita negli Usa per stargli vicino, e dalla Florida sui social raccontano a suon di foto un amore giocoso e romantico.

La Frasca, 28 anni, ha alle spalle una lunga relazione con Luca Bizzarri, ormai definitivamente archiviata. Faricy è un imprenditore che lavora nel campo dell'intelligenza artificiale. Riservato e poco social, non ha voluto rinunciare anche lui a gridare al mondo la bella notizia: "E' appena successo", ha scritto accanto allo stesso scatto pubblicato dalla sua amata. "Ho detto sì per sempre" ha risposto lei.

Ludovica Frasca si sposa: in America ha detto sì al fidanzato Instagram 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 3 di 24 Instagram 4 di 24 Instagram 5 di 24 Instagram 6 di 24 Instagram 7 di 24 Instagram 8 di 24 Instagram 9 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: