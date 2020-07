Ludovica Frasca rientra dall'America, l'amore continuerà a distanza

Dopo aver definitivamente archiviato la sua storia con Luca Bizzarri, la ex velina di “Striscia la notizia” Ludovica Frasca si è trasferita in America. Sui social ha presentato il suo nuovo amore, l’imprenditore Frank Faricy. “Mi sento timidissima quando a scattarmi le foto sei tu” ha scritto postando una romantica immagine dalla Florida. Ora però è in lacrime: deve rientrare in Italia e tra quarantene e voli sarà più difficile l'amore a distanza...

Ludovica Frasca, la nuova vita americana dell’ex velina Tgcom24 1 di 30 Instagram 2 di 30 Instagram 3 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 10 di 30 Instagram 11 di 30 Instagram 12 di 30 Instagram 13 di 30 Instagram 14 di 30 Instagram 15 di 30 Instagram 16 di 30 Instagram 17 di 30 Instagram 18 di 30 Instagram 19 di 30 Instagram 20 di 30 Instagram 21 di 30 Instagram 22 di 30 Instagram 23 di 30 Instagram 24 di 30 Instagram 25 di 30 Instagram 26 di 30 Instagram 27 di 30 Instagram 28 di 30 Instagram 29 di 30 Instagram 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Noi, ieri sera, vi giuro, volevamo uscire. Ma quanto è più bello mangiare nel letto il tuo comfort food - lo chiamano così- preferito e guardare un film? E’ la mia serata ideale!” scrive come didascalia di una foto che la ritrae sul letto davanti a una pizza fumante. E che dire della vita di coppia dalla ex velina? “Ballare a casa di venerdì sera è tra le mie attività preferite. La musica ci salverà…” scriveva qualche settimana fa. Ama stare con il suo Frank, lo segue perfino in ufficio e con lui sta al settimo cielo. “Ho i piedi per terra e la testa che vola alto e sogna in grande” scrive.

Faricy ricambia mettendole cuoricini e postando pochi scatti ma con la stessa didascalia: “Ti amo, amore”. La ex velina pare proprio toccare il cielo con un dito: “Ricordarsi che la felicità la si crea passo passo, giorno dopo giorno e che ogni giorno non utilizzato è un giorno perso. Ricordarsi che siamo individui con tante passioni da coltivare e tanti goal da raggiungere ma lasciarne indietro qualcuno non permetterà̀ agli altri di crescere di più. Siamo corpo e spirito, siamo il nostro lavoro e la nostra casa e dobbiamo fare il massimo per entrambi questi templi per puntare al massimo. Dopo questo poema incomincio la settimana…”. Sfoglia la gallery e scopri la Frasca in Florida…

Leggi anche>Addio Luca Bizzarri, Ludovica Frasca bacia un altro