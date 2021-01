Ludovica Frasca in topless paladina del body loving: "Accetto il mio corpo"

Tra i buoni propositi per il 2021 di Ludovica Frasca c'è quello di avere maggiore stima di se stessa. L'ex velina ha condiviso il suo pensiero di auto accettazione con i follower, postando uno scatto in cui posa in topless, il seno nascosto dalle braccia, e le curve in bella mostra: "Sto crescendo, cambiando e il mio corpo con me. Lo accetto sempre di più anche se negli ultimi anni ho lottato molto con questo argomento".

Ludovica è bellissima, con uno sguardo magnetico e un corpo da perdere la testa. Sul bancone di "Striscia la Notizia" (in coppia con Irene Cioni) ha tenuto il pubblico incollato allo schermo con i suoi stacchetti in abiti succinti. Eppure, al di là delle apparenze, anche lei ha dovuto fare i conti con l'accettazione di se stessa, del proprio corpo, e dei cambiamenti inevitabili che subisce con il passare del tempo. "Mi sentivo male per ogni singolo chilo che prendevo, come se il mio valore personale sarebbe stato giudicato solo attraverso la mia forma. Pazza, pazza. Non è affatto così", ha confessato su Instagram.

Bellissima e intrigante nello scatto in bianco e nero, con il viso nascosto per dare maggior risalto alle forme del corpo, la Frasca ha posato per lo scatto social indossando solo un tanga. "Ora mi sento come se fossi più in comunicazione con il mio corpo. Lo ascolto, non ho fretta di cambiare, ho i miei giorni in cui mi sento benissimo e giorni in cui per qualche motivo mi sento gonfia e terribile. Sto cercando di non preoccuparmene." ha scritto ai suoi follower. "Voglio amare me stessa sempre di più e non lasciare che la mia mancanza di fiducia intacchi la mia vita. Più amore e più forza mentale. Sii reale", è il suo auspicio per il nuovo anno e per il futuro.

