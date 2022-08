Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati dopo nove mesi

Hanno aggiunto che "Pete è totalmente spontaneo e impulsivo e vuole che lei voli a New York, o ovunque si trovi con un attimo di preavviso. Ma Kim ha quattro figli e non è così facile. Ha bisogno di concentrarsi sui bambini”. Insomma, lui giovane e libero, lei responsabile e impegnata con i figli. E da qui l’impossibilità di conciliare le aspettative reciproche.

Pete ultimamente ha passato diversi mesi a girare il suo prossimo film “Wizards!” (una commedia con Orlando Bloom e Naomi Scott) in Australia, dove Kim lo ha raggiunto a luglio per una fuga romantica nella foresta pluviale di Daintree. Tuttavia, il loro soggiorno di lusso in un sontuoso "eco lodge" a cinque stelle nella giungla non è stato sufficiente a salvare la relazione della coppia.

Un insider ha spiegato a “E! News”: "Hanno molto amore e rispetto l'uno per l'altro, ma hanno scoperto che la lunga distanza e i loro impegni rendevano davvero difficile mantenere una relazione". La rottura di Kim con Pete arriva mentre sta ancora lavorando per ufficializzare l'udienza di divorzio a metà dicembre con il suo ex marito Kanye West, dal quale ha avuto quattro figli: North, 9 anni, Saint, 6, Chicago, 4 e Psalm, 3.