Kim Kardashian debutta su Sports Illustrated Swimsuit, che curve strabordanti!

La regina delle influencer posa strizzata in costumini minuscoli per la copertina dell'iconica rivista Sports Illustrated Swimsuit. Lo annuncia emozionata su Instagram, postando le immagini più belle e sensuali scattate a gennaio in Repubblica Dominicana, facendo perdere la testa ai follower.

Immersa nelle acque smeraldo di un laghetto, sfoggia un costume più seducente dell'altro. Dal bikini nero striminzito che non nasconde le forme a quello argentato che sottolinea i capezzoli, dal due pezzi color carne che non copre il décolleté esplosivo al body attillatissimo per salire in sella alla moto. Il corpo giunonico di Kim è protagonista assoluto, e lei osa anche con le pose per dare sfoggio della sua maestosa bellezza nelle foto di Greg Swales.

A 41 anni, la Kardashian è più bella e sensuale che mai. Icona di bellezza e sensualità, con le sue curve sinuose spesso in primo piano ha fatto perdere la testa a 311 milioni di persone che la seguono su Instagram. Copertine, red carpet, pubblicità, servizi fotografiche: è sempre lei la protagonista indiscussa. I suoi successi non si contano, e la prestigiosa cover di Sports Illustrated Swimsuit è solo l'ennesima ciliegina sulla torta.