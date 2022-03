Kim Kardashian ufficializza la relazione con Pete Davidson: prime foto insieme sui social

Leggi Anche Kim Kardashian è legalmente single

Intanto a un anno dall'ultima stagione de "Al passo con i Kardashian", la famiglia di vip più famosa d'America torna in tv con un nuovo show di due stagioni e 40 puntate in cui si parlerà anche del divorzio pubblico di Kim con Kanye West e ovviamente della sua nuova relazione con Pete Davidson. A Variety, l'influencer ha confermato che la serie tv racconterà "come ci siamo conosciuti, chi ha cercato chi, come è successo e tutti i dettagli che tutti vogliono sapere. Sono decisamente aperta a parlarne".

In tutto questo, Kanye invece non l'ha presa molto bene. Dopo la dichiarazione da parte del giudice che lui e la sua ex sono legalmente separati, il rapper ha pubblicato un videoclip molto strano e inquietante, del brano "Eazy". Nelle immagini, un fantoccio con le stesse inequivocabili sembianze di Pete Davidson viene rapito, incappucciato e portato in un posto in cui viene poi seppellito fino al collo. Gli vengono poi sparsi dei semi in testa che, una volta innaffiati, diventeranno rose. Quelle rose che West aveva fatto recapitare a Kim a San Valentino nell'ennesimo tentativo (vano) di riconquistarla.

