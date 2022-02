Kanye West si scusa per aver postato messaggi privati: "Non volevo molestare Kim Kardashian"

Lo fa con un post Instagram dopo aver pubblicato nei giorni scorsi alcuni messaggi privati che si era scambiato con la sua ex moglie Kim Kardashian riguardanti il nuovo fidanzato di lei, Pete Davidson . "So che condividere quegli screenshot è stato stridente ed è sembrato una molestia per Kim - ha scritto nel post -. Mi prendo le mie responsabilità. Ma sto ancora imparando".

Urge quindi un bel corso sull'uso dei social per Ye visto che nel post afferma anche di aver imparato che "che usare tutte le maiuscole fa sentire le persone come se stessi urlando contro di loro". Ad ogni modo Ye ha cancellato tutti i post che aveva pubblicato nelle ultime settimane prendendo di mira in maniera pesante Davidson, comico e membro del cast del "Saturday Night Live".

Commenti pesanti che hanno portato la Kardashian a chiedergli in maniera decisa di smetterla. "Stai creando un ambiente pericoloso e spaventoso, e qualcuno farà del male a Pete, e questa sarà tutta colpa tua" ha scritto Kim in uno dei messaggi poi "screenshottati" da West e resi pubblici. Riferito a quel messaggio aveva scritto nella didascalia: "Su richiesta di mia moglie, per favore nessuno faccia qualcosa di fisico a Skete. Mi occuperò io stesso della situazione".

Ma che Kanye avesse perso il controllo della situazione lo dimostra un altro dei messaggi poi cancellati. Nel momento in cui la Kardashian gli chiedeva perché continuasse a rendere pubblici sul suo profilo i loro scambi privati, lui ha risposto: "Perché ho ricevuto un messaggio dalla mia persona preferita del mondo. Sono il tuo fan numero uno. Perché non dovrei dirlo a tutti?!!!", senza rendersi conto di violare così la privacy di Kim.

Ad ogni modo si può sperare che per il futuro le cose migliorino, visto che Ye ha detto di essere al lavoro sulla sua comunicazione: "Posso beneficiare di un team di professionisti creativi, organizzatori, influencer e leader della comunità".

