Kanye West prende a pugni un fan, indagato per percosse

Che facessero coppia fissa lo si vociferava da tempo, ma adesso Kanye West (o Ye, come si fa chiamare ora) e Julia Fox sono usciti allo scoperto. Il rapper e produttore e l'attrice italo-americana sono stati beccati a scambiarsi il loro primo bacio pubblico. Un sigillo che arriva pochi giorni dopo l'ammissione da parte della stessa Fox della relazione in corso, raccontata in un articolo scritto per "Interview Magazine".