Kim Kardashian è legalmente single

A dicembre Kim ha capito che il matrimonio non si poteva più salvare (nel frattempo West sta frequentando Chaney Jones e lei si è consolata con il comico Pete Davidson) e ha deciso di agire legalmente.

La Karadshian ha anche chiesto all'ormai ex marito di mantenere segrete le loro vicende, ma il rapper ha subito infranto il patto, inveendo contro l'imprenditrice su Instagram. Ora però, come sottolineano i suoi avvocati, non ha più nessun problema a lasciarla libera. Prima era piuttosto preoccupato per il suo "patrimonio e i suoi interessi". Evidentemente hanno raggiunto un accordo.

