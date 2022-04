Kim Kardashian, è amore con Pete Davidson: primo red carpet mano nella mano

Kim Kardashian ormai fa ufficialmente coppia con Pete Davidson e i due non si nascondono più. Ai Goya studios di Los Angeles si sono presentati mano nella mano alla presentazione della serie "The Kardashians" e i flash erano tutti per loro.

Leggi Anche Kim Kardashian ufficializza la relazione con Pete Davidson: prime foto insieme sui social

"Sono molto felice e molto soddisfatta. Ed è una così bella sensazione essere in pace" ha confessato la Kardashian parlando della sua nuova storia d'amore, qualche settimana fa. Lei e Davidson sono stati sorpresi per la prima volta insieme a ottobre sulle montagne russe in un luna park in California. Ma prima di ufficializzare hanno preso il loro tempo e, dopo essersi mostrati sui social a marzo, il red carpet della nuova serie sulla famiglia più spiata d'America è sembrata l'occasione giusta per presentarsi finalmente al mondo come coppia.

Kim era sensuale e provocante come sempre durante la serata di gala, con le curve fasciate in un abito argentato dallo spacco ampissimo. Ma a catturare l'attenzione, più che il lato B esplosivo o il décolleté incontenibile, era la mano stretta a quella dell'attore comico con cui fa coppia. Bellissimi, affiatati ed emozionati hanno calcato il tappeto rosso, diretti verso una storia d'amore... da film.

Potrebbe interessarti anche: