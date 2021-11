Kaney West vuole riconquistare Kim Kardashian: "Ho bisogno di tornare a casa"

Kaney West ha passato il suo Ringraziamento lontano da Kim Kardashian (la coppia ha divorziato a febbraio) e dai figli, ma non ha perso le speranze per riunire la famiglia in futuro. Dal palco dell'evento benefico Thanksgiving Eve di Los Angeles Mission, ha infatti dichiarato di essere intenzionato a riconquistare l'ex moglie, nonostante lei stia frequentando il giovane attore Pete Davidson.

Nella lista dei divorzi più costosi non poteva mancare quello tra Kim Kardashian e Kaney West. Non è stato ancora reso noto l'accordo ma sarà sicuramente una cifra a nove zeri in relazione ai patrimoni di entrambi i due vip.

"Tutto quello a cui penso, tutti giorni, è come riunire di nuovo la mia famiglia e guarire il dolore che ho causato. Ho reso me e la mia famiglia un bersaglio per non essere allieneati con la politica dominante di Hollywood e questo ha messo a dura prova il nostro matrimonio", ha dichiarato il rapper riferendosi al suo supporto a Donald Trump (da cui la Kardashian ha sempre preso le distanze).

Kaney West, che ha recentemente cambiato il suo nome in Yè, ha poi proseguito l'elenco delle sue colpe: "Mi sono candidato alla presidenza senza avere una preparazione adeguata né alleati al mio fianco. Ho imbarazzato mia moglie per il modo in cui ho presentato la mia famiglia durante l'unica e sola, grazie al cielo, conferenza stampa".

Ora però, con il capo cosparso di cenere, è deciso a riconquistare la sua Kim nonostante lei abbia già ritrovato la felicità tra le braccia dell'attore 28enne Pete Davidson. "Quello che Dio insegna è che possiamo essere redenti in tutte queste relazioni. Abbiamo fatto degli errori, ho commesso degli errori. Ho fatto pubblicamente cose che non erano accettabili come marito, ma oggi sono qui per cambiare la storia", ha dichiarato. Le sue parole faranno breccia nel cuore spezzato dell'ex moglie?

