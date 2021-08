Kim Kardashian si veste da sposa per Kanye West

Nella lista dei divorzi più costosi non poteva mancare quello tra Kim Kardashian e Kaney West. Non è stato ancora reso noto l'accordo ma sarà sicuramente una cifra a nove zeri in relazione ai patrimoni di entrambi i due vip.

Kanye West, che ha annunciato di voler cambiare ufficialmente il suo nome in Ye, ha presentato il nuovo album "Donda" allo stadio Soldier Field di Chicago. Tra i tanti ospiti all'evento a salire sul palco (uno su tutti, Marilyn Manson) ce n'è stato uno che ha lasciato a bocca aperta. La Kardashian si è presentata avvolta da un lungo abito bianco, con tanto di velo che le copriva il volto. Una sposa in piena regola insomma, che si è unita al rapper sulle note di una marcia nuziale suonate da un organo.

Leggi Anche Media Usa: Kim Kardashian ha chiesto il divorzio da Kanye West

I fan della coppia già sperano in un ritorno di fiamma. Kim e Kanye hanno quattro figli (North, Saint, Chicago e Psalm) e il loro amore da favola ha fatto sognare milioni di follower, fino alla rottura arrivata come un fulmine a ciel sereno. Secondo il magazine TMZ, il siparietto in abito da sposa è stato solo di una trovata scenica, ma in realtà i due non avrebbero nessuna intenzione di tornare insieme anche se "sono per sempre una famiglia". Ma, è risaputo, mai dire mai. E del resto sognare non costa niente...

Potrebbe interessarti anche: