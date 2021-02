Media Usa: Kim Kardashian ha chiesto il divorzio da Kanye West

Secondo quanto riporta il "New York Post", Kim Kardashian ha chiesto il divorzio da Kanye West . Le voci di una crisi e di una separazione imminente si rincorrevano da tempo ma adesso, secondo quanto riporta il quotidiano Usa, il legale della Kardashian, Laura Wasser, avrebbe depositato i documenti necessari per la separazione.

Met Gala 2019 - Abito trasparente, forme strizzate e look wet per Kim Kardashian

Met Gala 2019 - Abito trasparente, forme strizzate e look wet per Kim Kardashian

Leggi Anche Kim Kardashian da sballo si fa scrivere con la panna sulla pancia nuda

Quella tra la regina dei reality Usa e il rapper-imprenditore tra i più ricchi al mondo è stata la storia che ha fatto parlare sin dal suo inizio. La loro relazione è iniziata nel 2012 e la coppia ha avuto quattro figli, North, Saint, Chicago e Psalm. Dopo due anni di amore nel 2014 si sono sposati in Italia, nella fortezza rinascimentale di Firenze.

Secondo i media la separazione sarebbe comunque amichevole. Kim, secondo quanto riportato da "Tmz", ha chiesto la custodia legale e fisica dei quattro figli, e Kanye si è detto d'accordo sostenendo che c'è un'intesa per crescere insieme i ragazzi. Prima di sposarsi Kim e Kanye avevano firmato un accordo prematrimoniale e, al momento, nessuno dei due intende contestarlo.

I rapporti fra i due sono divenuti tesi negli ultimi mesi, e la coppia vive separata già da tempo, con il rapper che trascorre la maggior parte del suo tempo in Wyoming e Kim a Calabasas, vicino Los Angeles. La candidatura di Kanye West alla Casa Bianca ha complicato ulteriormente la loro relazione. E dai social è emerso chiaramente, con Kanye che a un certo punto ha definito Kris Jenner, la madre di Kim, come 'Kris Jong-Un', in riferimento al leader nordcoreano. Un episodio che a Kim non è andato giù: la star del piccolo schermo era pronta a chiedere immediatamente il divorzio ma poi è stata frenata da un serio episodio di bipolarità di Kanye.