Kim Kardashian da sballo si fa scrivere con la panna sulla pancia nuda

Kim Kardashian distrae i follower. Della fine del suo matrimonio con Kanye West non vuole sentir parlare. I due non si vedono da mesi, ma la influencer continua a mostrare serenità in famiglia con i suoi bimbi e le sorelle sempre accanto a lei. E per confondere i fan pubblica scatti mozzafiato del suo fisico in bikini o mezzo nudo per pubblicizzare la sua linea di micro-lingerie.