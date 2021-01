Vacanze al caldo per Kylie e Kendall Jenner , che si godono mare e sole e intanto incantano i follower con bikini mozzafiato. La più piccola delle sorelle di Kim Kardashian è tutta curve: prima posa a bordo piscina con gli slip che esaltano i fianchi, poi si tuffa in acqua e sfoggia il décolleté esplosivo. L'altra si rilassa al sole, con un costumino sgambatissimo e intrigante.

Bikini strepitoso per Kylie e Kendall Jenner Instagram 1 di 14 Instagram 2 di 14 Instagram 3 di 14 Instagram 4 di 14 Instagram 5 di 14 Instagram 6 di 14 Instagram 7 di 14 Instagram 8 di 14 Instagram 9 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Kylie e Kendall Jenner in fuga nel deserto nel resort da 5.300 dollari a notte

Hanno corpi strepitosi e ne fanno un vanto. Kylie è formosissima e non esita a valorizzare i suoi punti forti, proprio come fa sua sorella Kim. I costumi enfatizzano il lato B, i fianchi e il petto e le sue pose sono super provocanti. Si lascia baciare dal sole al tramonto, dedicando ai fan sguardi languidi e posizioni sexy.

Leggi Anche Bikini a luci rosse, Kendall Jenner al sole delle Bahamas è hot

Sua sorella Kendall ha un fisico più minuto, ma in quanto a sex appeal anche lei non scherza. Distesa a bordo piscina, mentre beve un cocktail sui divanetti, davanti allo specchio in bagno... ogni location è buona, e lei sfoggia con orgoglio il suo fisico tonico e asciutto. Non è un caso se è una delle modelle più richieste e pagate del mondo...

Le sorelle Kardashian si sfidano: in bikini è caccia all’ultimo like Instagram 1 di 30 Instagram 2 di 30 Instagram 3 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 10 di 30 Instagram 11 di 30 Instagram 12 di 30 Instagram 13 di 30 Instagram 14 di 30 Instagram 15 di 30 Instagram 16 di 30 Instagram 17 di 30 Instagram 18 di 30 Instagram 19 di 30 Instagram 20 di 30 Instagram 21 di 30 Instagram 22 di 30 Instagram 23 di 30 Instagram 24 di 30 Instagram 25 di 30 Instagram 26 di 30 Instagram 27 di 30 Instagram 28 di 30 Instagram 29 di 30 Instagram 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: