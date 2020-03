Bikini a luci rosse, Kendall Jenner al sole delle Bahamas è hot

Continua inarrestabile la corsa social delle influencer Jenner-Kardashian. Non c’è post che non catturi attenzioni e consensi. Questa volta è Kendall a conquistare una pioggia di like grazie a un servizio mozzafiato direttamente dalla spiaggia alle Bahamas. Ha un fisico incredibile e lo esibisce in tutta la sua bellezza. Kendall Jenner indossa un bikini striminzito che fatica a nascondere le intimità della 24enne regina delle passerelle. Niente è lasciato all’immaginazione… solo il volto è semicoperto per creare un mix di mistero e sex appeal…