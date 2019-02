Guanti in gomma gialli, gambaletti color carne e tacchi vertiginosi. Niente di più, per le pose bollenti di Kendall Jenner, che in un servizio ad alto tasso erotico per Vogue Italia sfoggia il suo fisico nudo. La modella 23enne che ha calcato le passerelle di tutto il mondo, sceglie un outfit che lascia senza fiato. Guarda alcuni scorci del servizio già postati sui social...