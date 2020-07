Affari di cuore, problemi fiscali, lavoro, stress... per qualche giorno le sorelle Kylie e Kendall Jenner si sono lasciate tutto alle spalle e si sono concesse una fuga rigenerante nel deserto dello Utha. Niente accampamento in stile western però: per la loro vacanza a tutto relax hanno scelto un resort extralusso da 5.300 dollari a notte. D'altronde non poteva essere altrimenti per le sorelle di Kim Kardashian , abituate come sono a una vita di sfarzo e agiatezza.

Kylie e Kendall Jenner in fuga nel deserto nel resort da 5.300 dollari a notte Instagram 1 di 58 Instagram 2 di 58 Instagram 3 di 58 Instagram 4 di 58 Instagram 5 di 58 Instagram 58 di 58 Instagram 58 di 58 Instagram 58 di 58 Instagram 58 di 58 Instagram 10 di 58 Instagram 11 di 58 Instagram 12 di 58 Instagram 13 di 58 Instagram 14 di 58 Instagram 15 di 58 Instagram 16 di 58 Instagram 17 di 58 Instagram 18 di 58 Instagram 19 di 58 Instagram 20 di 58 Instagram 21 di 58 Instagram 22 di 58 Instagram 23 di 58 Instagram 24 di 58 Instagram 25 di 58 Instagram 26 di 58 Instagram 27 di 58 Instagram 28 di 58 Instagram 29 di 58 Instagram 30 di 58 Instagram 31 di 58 Instagram 32 di 58 Instagram 33 di 58 Instagram 34 di 58 Instagram 35 di 58 Instagram 36 di 58 Instagram 37 di 58 Instagram 38 di 58 Instagram 39 di 58 Instagram 40 di 58 Instagram 41 di 58 Instagram 42 di 58 Instagram 43 di 58 Instagram 44 di 58 Instagram 45 di 58 Instagram 46 di 58 Instagram 47 di 58 Instagram 48 di 58 Instagram 49 di 58 Instagram 50 di 58 Instagram 51 di 58 Instagram 52 di 58 Instagram 53 di 58 Instagram 54 di 58 Instagram 55 di 58 Instagram 56 di 58 Instagram 57 di 58 Instagram 58 di 58 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Le sorelle Kardashian si sfidano: in bikini è caccia all’ultimo like

Se Kendall è più timida davanti alla fotocamera e mostra praticamente solo il paesaggio da favola che fa da sfondo alla loro avventura, ci pensa Kylie a inviare ai follower le immagini della struttura da sogno in cui alloggiano. Si tratta di un resort immerso nello scenografico deserto dello Utha, non lontano dal confine con l'Arizona, con un "parco" di quasi 250 ettari a disposizione degli ospiti. Delle 34 suite, sei hanno la piscina privata. In più la zona spa ospita sauna, bagno turco, calidarium e frigidarium, tutto con una vista mozzafiato. Le due sorelle Jenner, con tutta la loro famiglia, sono delle vere habitué: anche Kourtney Kardashian ha soggiornato nella struttura e Kim l'ha scelta come location per il suo 37esimo compleanno. Ma non sono le sole vip ad essersi fatte incantare dal luogo: Hailey Bieber e Miley Cyrus l'hanno scelto in passato per scappare dalla routine quotidiana.

LEGGI ANCHE > Kylie Jenner affronta di petto i problemi fiscali

Kylie e Kendall, in compagnia di alcuni amici e della piccola Stormi, hanno approfittato di tutte le opportunità offerte dal luogo. Sono partiti all'esplorazione dei dintorni tra passeggiate tra le rocce e climbing spericolati, ma si sono goduti anche la piscina privata. Soprattutto la più piccola delle due si è scatenata a mollo in vasca, offrendo ai fan una vista "esclusiva" sul suo décolleté esplosivo messo in evidenza da un costume verde dalla scollatura vertiginosa.

Potrebbe interessarti anche: