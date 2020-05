Le sorelle Kardashian si sfidano: in bikini è caccia all’ultimo like

Che sia un pomeriggio a bordo piscina, una sessione in palestra o una gita nel deserto dello Utha, per le sorelle Kardashian-Jenner è sempre l'occasione giusta per sfoggiare le loro curve esplosive in bikini. Sensuali e bollenti come non mai, Kim, Khloe, Kylie, Kendall e Kourtney danno il via sui social a una vera e propria sfida all'ultimo like a colpi di pose sexy, inquadrature tattiche e costumi ridottissimi che esaltano il décolleté e rivelano il lato B. Chi vincerà?

LEGGI ANCHE > Kourtney Kardashian posa tutta nuda sui social

In gita con la famiglia al Lake Powell per il Memorial Day, Kourtney Kardashian approfitta per mettersi in due pezzi. Con uno slip sgambatissimo e il top scollato, è più rovente delle rocce del deserto dello Utha. Anche durante l'isolamento ha sfoggiato le curve posando in bikini nei momenti di relax trascorsi nella sua lussuosa villa.

LEGGI ANCHE > Kim Kardashian selvaggia: una cowgirl in mutande e reggiseno

Non è da meno sua sorella Kim Kardashian che tra allenamenti in costume leopardato e pose sexy in bikini stile cow boy ha fatto impazzire i follower. Che alla più famosa delle sorelle piaccia esibire le sue doti non è una novità, e infatti la sua pagina Instagram è piena di scatti con poco o nulla addosso.

LEGGI ANCHE > Khloe Kardashian irriconoscibile: fotoritocco o chirurgia?

Anche Khloe Kardashian ha un corpo da urlo e ne fa un vanto. Sui social non rinuncia a mostrarsi in tenuta da spiaggia, soprattutto negli scatti amarcord con il mare sullo sfondo con i quali ha allietato la quarantena di milioni di follower da tutto il mondo.

LEGGI ANCHE > Kylie Jenner si spruzza l’olio solare e i follower impazziscono

Kylie Jenner è la più piccolina della gang, ma ha preso il buon esempio dalle sorelle. A bordo piscina nella sua villa di Los Angeles regala scatti ad alto tasso erotico. I costumi sono più che striminziti, le curve più che prosperose, le pose più che provocanti. L'effetto è a dir poco bollente e i fan non possono fare altro che ammirare e ringraziare a colpi di like.

LEGGI ANCHE > Bikini a luci rosse, Kendall Jenner al sole delle Bahamas è hot

Manca all'appello Kendall Jenner, che durante l'isolamento ha preferito non esporsi troppo. Poco male: le foto dalle vacanze che aveva pubblicato subito prima del lockdown bastano e avanzano per sbaragliare la concorrenza.

Kourtney Kardashian, bikini succinto a Palm Springs Instagram 1 di 9 Instagram 2 di 9 Instagram 3 di 9 Instagram 4 di 9 Instagram 5 di 9 Instagram 6 di 9 Instagram 7 di 9 Instagram 8 di 9 Instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci Ultimi scatti in bikini a bordo piscina prima della quarantena. Kourtney Kardashian pubblica alcune foto che la ritraggono a Palm Springs con addosso un due pezzi striminzito che lascia in bella vista il suo corpo sexy. I bambini giocano nella piscina di casa e lei si gode il sole tra uno scatto sensuale e l’altro facendo impazzire i follower.

Potrebbe interessarti anche: