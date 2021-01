Kim Kardashian senza fede al dito, sarà il divorzio dell’anno Instagram 1 di 28 Instagram 2 di 28 Twitter 3 di 28 Twitter 4 di 28 IPA 5 di 28 Kim Kardashian Afp 6 di 28 Instagram 7 di 28 Instagram 8 di 28 Instagram 9 di 28 10 di 28 Instagram 11 di 28 Met Gala 2019 - Abito trasparente, forme strizzate e look wet per Kim Kardashian Afp 12 di 28 Kim Kardashian Afp 13 di 28 Instagram 14 di 28 Met Gala 2019 - Abito trasparente, forme strizzate e look wet per Kim Kardashian Afp 15 di 28 Instagram 16 di 28 IPA 17 di 28 Kim Kardashian Instagram 18 di 28 Instagram 19 di 28 Instagram 20 di 28 Instagram 21 di 28 Instagram 22 di 28 Instagram 23 di 28 24 di 28 Kim Kardashian Instagram 25 di 28 Instagram 26 di 28 27 di 28 Instagram 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

Quello tra Kim e Kanye si preannuncia come il divorzio dell'anno, con un patrimonio di svariati miliardi di dollari da spartire e l'affidamento dei figli da concordare. La coppia per il momento non commenta, preferendo mantenere privato un periodo così difficile. Sui social la Kardashian si mostra come al solito, tra scatti sexy e momenti di famiglia. Nella foto in lingerie la posa sembra casuale, ma non lo è: la mano sinistra poggiata sul mento sottolinea l'assenza dell'anello nuziale dal dito dell'influencer.

Già il 5 gennaio Kim aveva condiviso sui social uno scatto in cui non indossa la fede. Rimosso da Instagram, è rimasto però sul suo account Twitter. Con la nuova foto non fa nessun passo indietro, segno che la decisione è stata presa in maniera irrevocabile. Lei e Kanye si erano sposati nel 2014 con una cerimonia da mille e una notte. Con i loro quattro figli formavano una famiglia che sembrava solidissima, ma nell'ultimo anno le cose sono precipitate velocemente fino all'epilogo.

