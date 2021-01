Kim Kardashian e Kanye West pronti al divorzio: ecco come si divideranno figli e patrimonio

La crisi tra Kim Kardashian e Kanye West è insanabile, e il divorzio tra loro è ormai imminente. Resta da capire come dividersi il patrimonio: secondo alcune stime si parlerebbe di 2 miliardi di dollari complessivi (anche se il rapper sostiene di arrivare a 5). Stabilire cosa spetta a ciascuno potrebbe non essere semplice. In più i due hanno quattro figli e decidere a chi spetti la loro custodia potrebbe rivelarsi più complicato del previsto

Kim Kardashian e Kanye West, divorzio imminente: lei non ne può più IPA 1 di 27 IPA 2 di 27 IPA 3 di 27 IPA 4 di 27 IPA 5 di 27 IPA 6 di 27 IPA 7 di 27 IPA 8 di 27 IPA 9 di 27 IPA 10 di 27 IPA 11 di 27 IPA 12 di 27 IPA 13 di 27 IPA 14 di 27 IPA 15 di 27 IPA 16 di 27 IPA 17 di 27 IPA 18 di 27 IPA 19 di 27 Instagram 20 di 27 Instagram 21 di 27 Instagram 22 di 27 Instagram 23 di 27 Instagram 24 di 27 Kim Kardashian e il marito Kanye West Afp 25 di 27 Instagram 26 di 27 Instagram 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

I proventi dalle attività - Tra immobili, beni e proventi dalle rispettive attività non sarà facile per Kim e Kanye trovare il modo di spartire tutto e accontentare entrambi. "Il denaro guadagnato dalla linea di abbigliamento e dalle apparizioni promozionali sarà considerato il suo reddito separato e unico", c'è scritto nel contratto prematrimoniale. Perciò la Kardashian potrà tenere per sé tutto quanto guadagnato dalla sua linea beauty e da quella di abbigliamento modellante, nonostante negli affari usi il cognome del marito. Anche i proventi del reality girato con la famiglia vorrebbe tenerli tutti per sé, anche se West ha partecipato ad alcune puntate. Vale però anche il contrario: quello guadagnato da West tra musica, linea di scarpe e abbigliamento resterà di sua proprietà. Non è chiaro però se la moglie possieda una partecipazione nelle sue attività.

Leggi Anche Kim Kardashian selvaggia: una cowgirl in mutande e reggiseno

I regali - Sempre secondo l'accordo prematrimoniale, ognuno dei due potrà tenere tutti i regali ricevuti. Alla Kardashian quindi resteranno l'anello di fidanzamento (valore: 2 milioni di dollari), costosissimi gioielli e accessori esclusivi e un SUV personalizzato.

Leggi Anche Quaranta feste a sorpresa per il compleanno di Kim Kardashian

Le case - Un tasto dolente è la mega villa in California, acquistata per 40 milioni di dollari, oltre ai 20 spesi per la ristrutturazione. Si tratta di oltre 1300 metri quadrati, due piscine e un vigneto. La casa in sé è di proprietà di Kanye, ma Kim possiede la terra e i lotti adiacenti: trovare un accordo soddisfacente per entrambi non sarà di certo compito facile. Il ranch da 24 chilometri quadrati nel Wyoming e quello da 15 milioni di dollari a Greybull resterebbero, pare, di proprietà esclusiva del rapper.

Leggi Anche Kim Kardashian compie 40 anni, auguri alla star dei social

I figli - Capitolo a parte sono i figli. La coppia ne ha 4: North, 7 anni, Saint, 5, Chicago, 2, e, Psalm, 1. Con tutta probabilità Kim e Kanye opteranno per una custodia condivisa al 50%. L'obiettivo è quello di evitare di farsi la guerra, ma non è così semplice. In California in caso di divorzio nessuno dei due genitori può portare i figli fuori dallo Stato senza il permesso dell’altro. Cosa succederà quando, per impegni di lavoro, uno dei due sarà costretto ad assentarsi per lunghi periodi? Inoltre le cose potrebbero cambiare se dovessero verificarsi situazioni di pericolo per i piccoli e, vista l'instabilità psicologica del padre, non è escluso che Kim voglia tentare di tenerli quanto più possibile con sé.

Potrebbe interessarti anche: