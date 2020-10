Per i suoi 40 anni Kim Kardashian aveva in mente un party esagerato a tema cowboy e aveva già scelto un abito mozzafiato per lasciare tutti a bocca aperta. La pandemia l'ha costretta a cambiare i piani, ma non ha dovuto rinunciare alla festa. Nel weekend sua madre e le sue sorelle ne hanno organizzata una a sopresa davvero speciale, rimettendo in scena tutti i suoi compleanni passati, ricreando fedelmente le ambientazioni e i costumi.

Quaranta feste a sorpresa per il compleanno di Kim Kardashian Instagram 1 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Kim Kardashian compie 40 anni, auguri alla star dei social

Kim è emozionatissima e profondamente grata alla sua famiglia per aver pensato per lei una festa così speciale. Su Instagram condivide le foto più belle e racconta: "Hanno ricreato tutti i miei compleanni speciali nel corso della mia vita guardando tutti i nostri vecchi video casalinghi". Mentre i filmati venivano proiettati su un maxi schermo, Kris Jenner e le sue figlie rimettevano in scena fedelmente ogni dettaglio lasciando a bocca aperta la festeggiata.

LEGGI ANCHE >Le sorelle Kardashian si sfidano: in bikini è caccia all’ultimo like

"Sono entrata nella stanza che era iniziata la mia prima festa di compleanno con gli stessi pony e la stessa torta". Via via fino al decimo, "dove le mie sorelle hanno fatto lo stesso identico ballo". E ha proseguito la Kardashian: "Siamo arrivati ​​alla mia festa del sedicesimo compleanno e la mia identica macchina era lì ad aspettarmi con gli stessi identici palloncini con la stessa torta... Le mie sorelle e hanno ricreato il night club Tao, dove ho festeggiato dal 30esimo compleanno in poi".

LEGGI ANCHE >Kim Kardashian selvaggia: una cowgirl in mutande e reggiseno

Kim era strepitosa, fasciata in un tubino di paillettes color oro che strizzava tutte le sue forme. Si è divertita come non mai a rivivere le tappe della sua vita insieme ai genitori, a Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian Kendall Jenner e Kylie Jenner, al marito Kanye West e a qualche amico. E poco male se la festa non è stata quella che aveva programmato, quella che ha avuto di certo non la scorderà mai.

Potrebbe interessarti anche: