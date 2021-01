Kim Kardashian e Kanye West, divorzio imminente: lei non ne può più IPA 1 di 27 IPA 2 di 27 IPA 3 di 27 IPA 4 di 27 IPA 5 di 27 IPA 6 di 27 IPA 7 di 27 IPA 8 di 27 IPA 9 di 27 IPA 10 di 27 IPA 11 di 27 IPA 12 di 27 IPA 13 di 27 IPA 14 di 27 IPA 15 di 27 IPA 16 di 27 IPA 17 di 27 IPA 18 di 27 IPA 19 di 27 Instagram 20 di 27 Instagram 21 di 27 Instagram 22 di 27 Instagram 23 di 27 Instagram 24 di 27 Kim Kardashian e il marito Kanye West Afp 25 di 27 Instagram 26 di 27 Instagram 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Quaranta feste a sorpresa per il compleanno di Kim Kardashian

I dettagli sulla fine del loro amore si rincorrono sulle pagine di cronaca rosa. "Kim e Kanye stanno seguendo un servizio di consulenza matrimoniale e stanno valutando le opzioni che hanno a disposizione. Da tempo lavorano sul loro matrimonio, ma nessuna decisione è stata presa", ha rivelato una fonte vicina alla coppia alla rivista "People". "Tengono la cosa sotto silenzio, ma a questo punto come coppia sono finiti", ha raccontato qualcun altro a "Page Six". Insomma, che le cose non vadano bene tra loro è chiaro e la Kardashian, ormai esasperata, spinge verso una chiusura definitiva. Anche se, come riporta il settimanale "E!", sta tenendo duro per il bene dei piccoli North, Chicago, Psalm e Saint.

West è stato spedito a riflettere in Wyoming, nel ranch da 14 milioni di dollari acquistato un paio di anni fa, mentre la Kardashian si sta già preparando alla prossima mossa. Ha chiamato a raccolta l'avvocato Laura Wasser, la regina dei divorzi hollywoodiani, che l'ha già assistita durante la rottura con il suo precedente marito, il campione dell'Nba Kris Humphries. Accanto alla formosa influencer si è stretto tutto il clan Kardashian-Jenner, che la sta sostenendo in un momento così difficile.

Leggi Anche Kim Kardashian selvaggia: una cowgirl in mutande e reggiseno

Insieme dal 2012, Kim e Kanye si sono sposati a Firenze nel 2014 con una cerimonia da favola. Dal loro amore sono nati North (7 anni), Saint (5), Chicago (2) e Psalm (1), questi ultimi avuti da madre surrogata. La crisi è iniziata la scorsa estate, quando il rapper ha dovuto abbandonare il suo sogno di correre per la Casa Bianca. I suoi tweet che rivelavano alcuni dettagli della loro vita privata durante la campagna elettorale hanno mandato su tutte le furie la Kardashian. Inoltre la delusione per la disfatta ha accentuato il suo disturbo bipolare, portando la moglie all'esasperazione.

Kim Kardashian nel deserto, bikini da togliere il fiato 1 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: