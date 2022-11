Elisa D'Ospina è incinta, l’ex di Anna Pettinelli sarà padre

Il dolce annuncio della coppia sui social: “Il nostro miracolo”. I due stanno insieme dalla scorsa estate e per entrambi si tratta del primo figlio. Pioggia di like e auguri da parte dei vip, in primis Caterina Balivo, Bianca Guaccero, Nicoletta Romanoff, Paola Turani, Elisabetta Gregoraci, Sabrina Salerno…

L’annuncio della gravidanza in Vaticano

Elisa D'Ospina, 39 anni a dicembre, ha postato un bellissimo video sui social in cui mostra il momento in cui ha detto al fidanzato Stefano Macchi di essere in dolce attesa. La coppia ha trascorso la giornata al mare, poi la modella ha invitato il compagno a raggiungere piazza San Pietro in Vaticano e lì gli ha consegnato un pacchettino regalo che lui ha aperto con emozione e timore. Era il test di gravidanza che mostrava il loro “miracolo” (come lo ha definito la modella). “Non mi sembra vero” ripete lui mentre guarda esterrefatto l’esito positivo. In sottofondo al tenerissimo video si sente un doppiatore che legge la lettera che Elisa D'Ospina ha consegnato a Stefano Macchi: “Non hai scelto nulla quando i tuoi occhi si tuffano nella mia anima e non ho scelto nulla quando i miei occhi si tuffavano nella tua anima. Parlando raccontavamo altre intenzioni. Abbiamo volato in un universo comune, buio, silenzioso ma fatto di respiri, di due spiriti illuminati dalle stelle. E a ritmo del nostro amore improvviso, sei tu che ci hai scelto. Quando ci siamo riconosciuti, sei sempre stato con noi. Come adesso che ti aspettiamo davvero”.

Stefano Macchi ex marito di Anna Pettinelli

Il fidanzato di Elisa D'Ospina, Stefano Macchi ha alle spalle un matrimonio con la conduttrice radiofonica e televisiva Anna Pettinelli. L’annuncio della rottura tra i due dopo otto anni insieme era arrivato a giugno. Anna Pettinelli aveva scritto sui social: “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”. Anna Pettinelli e Stefano Macchi, che erano in crisi da tempo, avevano partecipato insieme a “Temptation Island” nel 2019.



Elisa D'Ospina ha un divorzio alle spalle

Elisa D'Ospina, modella vicentina e paladina del curvy, ospite e consulente fashion in tv, è stata sposata per dieci anni dal 2011 con Andrea Alessandrini Gentili, fondatore di un’agenzia che si occupa di social media marketing e web marketing. Diventata popolare soprattutto grazie alla partecipazione come consulente d’immagine al programma “Detto Fatto”, ha divorziato da Gentili l’anno scorso.