Dopo Temptation Island Vip, Anna Pettinelli e Stefano Macchi a nozze

Hanno 18 anni di differenza, ma si annullano nei loro sguardi. “Lui è più maturo di me” dice Anna. Lei si è rivela gelosa e confida di essere andata in crisi quando ha visto il fidanzato entrare in confidenza con la tentatrice Cecilia. “I litigi sono continuati - rivela la Pettinelli - Ho avuto bisogno di parlarne, discutere, anche litigare. Sicuramente questa esperienza ci è servita per conoscerci di più e per dirci che non potremmo vivere l’uno senza l’altra”. Stefano Macchi l'ha capito: “Mi sono sentito molto amato. E ho scoperto anche io un lato del suo carattere che mi piace. Anna sembra fatta apposta per me”. Si erano detti sì un anno fa alle Maldive, ma ora è in programma un matrimonio vero.