"Temptation Island Vip", ultimo falò tra coppie scoppiate e quelle ancora innamorate

L'avventura di " Temptation Island Vip " è arrivata al termine e l'ultima puntata ha riservato molte sorprese. Se da una parte Gabriele prima ha lasciato Silvia (invaghita da subito di un corteggiatore) poi ci ha ripensato: "Esco con lei anche se non lo merita". Anche Alex Belli e Delia Duran hanno salutato il reality insieme: "L'amore vince su tutto". Serena Enardu invece abbandona il falò da single: "Amo Pago ma non come si ama un fidanzato".

Una edizione che ha regalato molti momenti cult. A partire da Ciro Petrone e dalla famosa corsa verso la fidanzata che gli è costata la squalifica. Anche Er Faina e il suo "tornamo a Ponte di Nona" ha fatto storia.



Senza dimenticare gli scontri di fuoco di Nathalie Caldonazzo con l'ormai ex fidanzato Andrea che non ha fatto una bella figura. E ancora le lacrime di Anna Pettinelli (“Bella patata sono io, bella patata! Non è lei. Bella patata sono io", ndr) per il giovane fidanzato Stefano che la fa tribulare....