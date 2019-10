"Temptation Island Vip", Serena lascia il falò da single: "Amo Pago ma non come si ama un fidanzato"

L'ultima puntata di "Temptation Island Vip" si apre con l'acceso confronto tra Serena e Pago cominciato la scorsa settimana: il cantante non riesce ad accettare la vicinanza della compagna con il single Alessandro ma soprattutto la sua mancanza di sincerità e la volontà di prendersi la responsabilità delle proprie azioni. "Ti sei accontentata di un bravo ragazzo, perché sono una brava persona. Ti amo talmente tanto che ti lascerei stare da sola, per permetterti di essere felice. A me non basta averti fisicamente, tu non sorridi quando sei con me. Io ho capito che bisogna dirsi tutto". Filmato dopo filmato, Pago alza sempre più i toni verso Serena che sembra non riuscire mai a trovare le parole giuste mostrandosi quasi scocciata dalla sua insistenza.

A un certo punto, Serena ammette l'attrazione per Alessandro: "Stavo bene. Ero tranquilla, rilassata, felice e spensierata". Pago non ci sta, per lui non è abbastanza: "Ho visto che questo ragazzo ti piace e tu devi dirmi la verità. A te non interessa? A me sì. Non me ne frega di stare con te se ti piace un'altra persona. Devi dirmi perché. Fino a dove arriva questa attrazione. Me lo devi dire". La difficoltà di Serena è palese ogni minuto che passa, fino a quando Pago - spinto anche da Alessia Marcuzzi - non la affronta ancora più di petto: "Questo non è un gioco, adesso voglio la verità. Ho pianto per lei e sono venuto qui sperando che lei mi dica che mi ama. È lei che deve dirmelo. Posso fare qualsiasi passo per lei, ma devo sapere se mi ama".

A questo punto, Serena decide di buttare fuori tutto quello che la rode dentro: "Non so cosa voglio. Ho fatto quello che volevo fare. Ho paura di tornare a quello che avevo prima. Quello che abbiamo vissuto per 6 anni è folle. Stavamo insieme perché dovevamo, facevamo l'amore perché si doveva ma io ero completamente apatica. Tu meriti di essere amato. Mi spiace non riuscire a provare quello che lui prova per me. Il tuo è un amore incondizionato, anche sei hai davanti una che ha fatto un sacco di errori, la ami".

Si scioglie in lacrime quando ammette di essere stata con lui tutto il tempo nella speranza che riuscisse a suscitarle qualche emozione, aggiungendo che ha scaricato le colpe su di lui quando probabilmente non le ha. Allora ammette la fine della loro storia d'amore e Pago lascia la spiaggia. Serena la guarda allontanarsi piangendo. "Non posso raggiungerlo. La nostra storia non mi va più bene. Vorrei abbracciarlo ma non posso. Lo amo ma non come si ama un fidanzato. Non riesco a dirglielo perché mi fa male farlo soffrire. Non voglio essere fraintesa, ho bisogno di stare sola."