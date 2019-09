"Temptation Island Vip", Serena Enardu: "Pago si preoccupa soltanto del sesso con me, alle spese in casa penso io"

Pago e Serena sono la terza coppia sotto i riflettori di "Temptation Island Vip". Dopo le reazioni deluse e furiose del cantante durante il falò a fronte dei video che gli sono stati mostrati, tocca a lei assistere al rapporto fra Pago e la single Valentina. Una vicinanza, la loro, che non le causa alcuna gelosia: "Con me certe cose non le fa. Mi piacerebbe che fosse lui a proporre certe cose come se ci fosse ancora un corteggiamento". Nel video seguente, il cantate confessa: "Ho sempre desiderato Serena, è lei che non desidera me. Ho pensato che ci fosse qualcun altro".



Pronta la risposta di lei: "È vero che non sono soddisfatta del mio lavoro. Ho avuto un'attività per sedici anni che ho chiuso e questo mi ha destabilizzato. Lui pretendeva che io fossi tranquilla ma io ho delle responsabilità dal punto di vista economico e lui ha sempre sminuito tutto. Lui mi ha mai detto che avrebbe pensato a me, ero io a dovermi occupare di lui. La casa è mia e tutto ciò che riguarda la casa spetta a me. Ho sempre dovuto fare da sola. Non ho mai chiesto niente, ho sempre pagato tutto da sola ma mi piacerebbe avere un uomo che pensa anche a questo. Lui si preoccupa solo di avere un approccio sessuale con me, ma quello viene dopo. Non mi sento di dire che non lo stimo, per lui provo ancora un sentimento non definito".