La rottura sembrava ormai certa tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi a "Temptation Island Vip". La conduttrice radiofonica, dopo aver visto alcuni atteggiamenti del compagno un po' troppo affettuosi nei confronti della single Cecilia Zagarrigo, voleva lasciare il programma su due piedi senza neppure parlare con Stefano. Dopo un'attenta riflessione, ha deciso di chiedere un falò di confronto che ha colto totalmente di sorpresa il fidanzato, ignaro della tempesta che lo aspettava in spiaggia.



Stefano arriva di corsa, abbraccia Anna che parte subito all'attacco: "Ti sei fidanzato con Cecilia". Un'accusa che fa sorridere Macchi, ancora ignaro di quanto i suoi atteggiamenti abbiano ferito la compagna. L'atmosfera rilassata evapora in pochi secondi e lui inizia ad arrabbiarsi: "Non mi lanciare le cose contro con violenza e non toccarmi se usi questo tono. Non ho fatto niente. Se viene qui Cecilia ti ride in faccia". "Perché non rispetti il fatto che sia stata male?" ribatte Anna, furibonda.



Alessia Marcuzzi prova a intervenire, cercando di far ammettere a Stefano che alcuni atteggiamenti - sebbene non possano essere indice di una reale attrazione - facciano inevitabilmente intuire una certa complicità fra lui e Cecilia. Lui però non vuole sentire ragioni e ribadisce che Anna l'ha fatto chiamare per una stupidata. A quel punto lei perde completamente le staffe e urla: "Stefano io sto male e tu pensi al fatto che ti ho tirato fuori dal parco giochi?". La rottura si fa sempre più vicina.



Il dolore evidente della compagna ammorbidisce tuttavia Stefano, che si tranquillizza e cerca di spiegare come da parte sua non ci sia mai stato un interessamento verso Cecilia. Anna però non vuole sentire ragioni e si allontana dal falò, dicendogli che può benissimo restare lì, lei ritornerà a casa per conto proprio. Stefano non accetta una decisione basata sul niente e insiste, scusandosi se il suo comportamento l'ha fatta soffrire e dicendo che le sue azioni sono state fatte in buona fede.



Alla fine, dopo un lungo tira e molla, l'amore trionfa e Anna sceglie di perdonare il compagno, lasciando così il programma assieme. "L'amore vero si capisce e si chiarisce" dice fra le lacrime, mentre Stefano conferma senza il minimo tentennamento di voler abbandonare Temptation Island Vip con lei.