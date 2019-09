"Temptation Island Vip", Gabriele contro Silvia: "È un mostro, non si merita nulla se non un vaf******o"

Dopo Anna Pettinelli e Stefano Macchi, il viaggio nei sentimenti di "Temptation Island Vip" prosegue con Silvia Tirado e Gabriele Pippo. Convocato nel pinnettu, lui discute della sua fidanzata con Alex Belli: "Potrei perdonarla solo se camminasse sui ceci". Le differenze tra i due emergono sempre più numerose. Gabriele le rimprovera il fatto di essere fin troppo elegante e che questo non gli permette di esprimersi.



Alla single Gaia confessa le sue debolezze: "Lei mi fa venire i complessi e io credo di essere un bel ragazzo, le ragazze in giro me lo dicono. Pretende che io mi faccia il trapianto di capelli e dice che i suoi ex sono più belli di me. Mi sono sempre sentito dire che potevo migliorare il naso, che ho il setto deviato... I miei amici mi chiedono come io faccia ad andare avanti con una donna che mi tratta così. Non ha mai pubblicato una foto di noi, si fa decine di paranoie. Mai una foto o una storia, mai niente".



Ma è dopo i video al falò, di fronte ai comportamenti di Silvia, che Gabriele perde completamente le staffe una volta tornato al villaggio dei fidanzati: "È un mostro, non si merita nulla se non un vaf******o"