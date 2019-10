A "Temptation Island" Serena prende il largo con il tentatore

L'avventura a " Temptation Island " di Serena e Pago sta prendendo direzioni opposte. Lei in queste settimane sembra non sentire la mancanza del fidanzato ed è rifiorita di fianco al single Alessandro. I due si comportano come una coppietta in vacanza e si concedono anche un lungo bagno romantico, avvinghiati l'uno all'altra. Pago, invece, si dispera e ha paura di perdere per sempre la sua amata.

Neanche i video di Pago in compagnia della single Valentina riescono a risvegliare la gelosia di Serena, almeno in apparenza. "Parlano solo di me? Perché non si conoscono un po' meglio così magari si innamorano...", ha dichiarato lei di fronte al falò. Pago vorrebbe che lei fosse più passionale, ma Serena sta vivendo un periodo difficile e non riesce a lasciarsi andare. "Ho chiuso un'attività dopo 16 anni e mi ha destabilizzata. Ho un figlio e degli impegni economici, sono io che devo mandare avanti tutto. Per me l'aspetto sessuale viene dopo, ma che uomo ho a fianco?".



Con Alessandro sembra aver trovato un po' di serenità e anche Pago si è accorto che tra i due sta nascendo qualcosa. "Si vede che sono frenati perché c'è una situazione in sospeso ma per me il limite è stato abbondantemente superato. In teoria siamo ancora fidanzati, mi ha molto deluso". Entrambi hanno adesso la possibilità di passare un weekend da sogno con i single, sarà l'occasione per dirsi addio definitivamente o per tentare di riavvicinarsi?