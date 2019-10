"Temptation Island Vip": le puntate in pillole

Seconda edizione per " Temptation Island Vip ", la versione per celebrità del docu-reality di Canale 5 . A condurre questa volta c'è Alessia Marcuzzi , che accoglie nelle spiagge dorate della Sardegna le sei coppie vip che hanno deciso di mettersi alla prova per comprendere la profondità dei sentimenti. Ecco puntata per puntata cosa è successo.

I PROTAGONISTI - Le coppie in gioco sono quelle composte da Nathaly Caldonazzo con Andrea Ippoliti, Pago con Serena Enardu, Ciro Petrone con Federica Caputo, Simone Bonaccorsi con Chiara Esposito, Er Faina con Sharon Macrì e Anna Pettinelli con Stefano Macchi.



PRIMA PUNTATA - Le coppie si sono fatte conoscere già dalla prima puntata. Andrea Ippoliti, fidanzato di Nathaly Caldonazzo, ha lega molto con Zoe Mallucci. Intanto Serena Enardu ha parlato malissimo della sua relazione con il cantante Pago, assumendo sin da subito un atteggiamento molto "libertino". Dal canto suo Er Faina ha reagito malissimo ai massaggi fatti a Sharon dai tentatori e ha chiesto un falò di confronto. Ciro Petrone invece l'ha combinata grossa, ha violato il regolamento e raggiunto la sua fidanzata Federica nell'altro villaggio. La coppia è stata eliminata.



SECONDA PUNTATA - Sharon rifiuta di incontrare Er Faina vederlo ma lui minaccia di lasciare il programma e lei cede. I due discutono molto e lei abbandona il falò. Damiano però le chiede scusa e lei lo perdona. Intanto sbarca la nuova coppia formata da Gabriele Pippo (figlio di Pippo Franco) e Silvia Tirado. Silvia ha legato subito con il single Valerio Maggiolini. Anna Pettinelli riceve la prima "batosta": a Stefano interessa Cecilia. Anna piange. Non se la passa bene neanche Nathaly Caldonazzo che chiede un falò di confronto.



TERZA PUNTATA - Nathaly lascia il programma senza il fidanzato, dopo aver visto un video con lui avvinghiato a Zoe. Andrea viene rimproverato anche da Alessia Marcuzzi. Quindi arrivano sull'isola Alex Belli e la fidanzata Delia Duran. Anna Pettinelli chiede un falò di confronto ma in realtà poi ci ripensa. Chiara Esposito invece è decisa a chiedere un falò con Simone Bonaccorsi...



QUARTA PUNTATA - Anna Pettinelli alla fine sceglie il falò di confronto. Con Stefano però decidono di rimanere assieme e lasciare il programma. Chiara Esposito decide durante l'esterna con un tentatore di voler abbandonare il programma: "Ho sbagliato in passato e oggi so di non voler ripetere questo errore". Per i due niente falò.