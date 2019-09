USCITA A SORPRESA 10 settembre 2019 11:22 "Temptation Island Vip", eliminazioni e gelosie: ecco cosʼè successo Ciro infrange le regole e corre dalla fidanzata Federica

Una prima puntata ricca di colpi di scena quella di "Temptation Island Vip". A tenere banco la coppia formata dall'attore Ciro Petrone e dalla fidanzata Federica. Il ragazzo non resiste più senza di lei e decide di infrangere le regole, ma il gesto gli costa caro. Aria di crisi tra Pago e Serena, mentre Anna e Nathalie guardano a distanza i primi approcci dei loro compagni. Brutte notizie anche per Simone e Damiano...

CIRO E FEDERICA ELIMINATI DA TEMPTATION - Nel villaggio dei fidanzati Ciro è sempre più inquieto e dopo appena due giorni chiede di incontrare la fidanzata. Federica, però, rifiuta il falò di confronto: vuole che si metta alla prova con le tentatrici, per capire se si può ancora fidare di lui. Dopo una notte insonne, però, l'attore decide di compiere un gesto folle: scappa dal villaggio e la raggiunge dalla spiaggia. Una volta arrivato, però, l'accoglienza è fredda: "Non è questa la dimostrazione che cercavo. Dovevi resistere per noi, ora mi fai uscire con gli stessi dubbi con cui sono entrata".



I SEGRETI DI CHIARA - Nel villaggio dei fidanzati Chiara ha trovato un feeling particolare con Fabrizio e pensa già a un futuro con lui. Simone assiste impotente a queste dichiarazioni e dal video scopre anche che la fidanzata fuma ancora, di nascosto da lui. "Mi fa male che mi fa passare per l'ossessivo. Se dico e faccio determinate cose c'è un motivo, deve raccontare tutto".

PAGO E L'AMARA SCOPERTA - Serena ha voluto partecipare a "Temptation Island Vip" per capire se prova ancora qualcosa per il fidanzato. Un bagno notturno con il tentatore Alessandro sembra chiarirgli le idee. "Sono ufficialmente single!", sentenzia lei. Un'affermazione che lascia Pago di sasso: "E' un lato di lei che non conosco e non mi piace. Questa complicità fisica non è da lei...".



DAMIANO DELUSO DA SHARON - Sharon si lascia andare e parla con i ragazzi dei problemi con Damiano: "A volte non esco con le amiche anche per non farlo stare in pensiero. Ci stiamo ancora conoscendo...". Con il single Riccardo sembra esserci una bella intesa e ammette di non essere sicura di quello che prova per lui. "Chiamatemela subito. Non mi ha mai detto nulla del genere, se n'è andata dicendomi che mi amava", sbotta Damiano di fronte al falò.