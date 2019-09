Prime crisi di coppia 9 settembre 2019 23:00 Temptation Island Vip 2019, Pago si sfoga dopo le parole di Serena: "Mi girano le palle" Il reality è appena cominciato ma il cantante viene già chiamato nel pinnettu

L’esperienza al reality è appena inizia ma Pago viene già chiamato nel pinnettu. La compagna Serena, interpellata sul loro rapporto, viene subito al dunque snocciolando una serie di problemi: "Ci vogliamo molto bene, c’è stima. Manca qualcosa in più, qualcosa di frizzante. Io vorrei essere stimolata in modi diversi. Non sono completamente felice. Forse sono sognatrice, mi immagino cose diverse. Voglio cose che non ho e mi dispiace. Trovare una persona pulita come lui non è facile. Forse se manca qualcosa sarebbe anche giusto lasciare così..."

Nei video che seguono, Serena confida in spiaggia al single Alessandro che Pago si concentra solo sul loro rapporto fisico e non sulla quotidianità. Pago è decisamente deluso da queste dichiarazioni. Deluso e amareggiato, tanto da sfogarsi con gli altri fidanzati. "Mi girano le palle. Ha detto su di me cose bellissime ma stonano in bocca a una persona che si accontenta. Non ti rendo felice? Allora dobbiamo affrontare il problema. Se però lei non ha il coraggio di mettersi in discussione perché è una persona che si accontenta... non va bene".