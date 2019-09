Temptation Island Vip,incontro di fuoco al falò tra Nathaly e Andrea

Un falò di confronto chiesto da Nathaly per alcuni atteggiamenti di Andrea che le erano piaciuti molto poco, e che si è trasformato in una serie di recriminazioni da parte di lui. L'incontro si è così interrotto per scelta della Caldonazzo che ha deciso di andare via mostrando plasticamente le crepe (irreparabili?) all'interno della coppia.



Altra coppia sotto i riflettori quella composta da Pago e Serena. Nonostante le dichiarazioni d'amore di lui lei non sembra essere insensibile alla compagnia del tentatore Alessandro. Inevitabile che Pago ci sia rimasto male. Con il passare dei giorni però il comportamento della ragazza sembra essere cambiato e qualche senso di colpa è affiorato accompagnato però da qualche preoccupazione riguardo ciò che potrebbe offrirle il futuro. Quando poi sente gli sfoghi di Pago, la situazione per lei si fa ancora più difficile, sentendosi ferita e incompresa.



OTTIMI ASCOLTI - "Temptation Island Vip" cresce ancora nonostante la forte programmazione della concorrenza. Il docu-reality ottiene 3 milioni 034mila spettatori per uno share del 19,35%. Grande successo in particolare sul target 15-34 anni, con risultati di share fino al 34%. I picchi di ascolto si sono verificati alle 21:58, con oltre 4 milioni di spettatori sintonizzati, mentre all'1 lo share è stato del 31,94%