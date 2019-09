"Temptation Island Vip", Nathaly chiede il falò di confronto e lascia Andrea: "Se lo guardo vomito"

Non finisce bene il confronto tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. La showgirl ha chiesto il falò definitivo a "Temptation Island Vip" a seguito dell'ennesimo video del compagno che flirta con la tentatrice Zoe. La Caldonazzo non riesce a giustificare certi atteggiementi, e all'ennesimo filmato decide di andare via senza confrontarsi ancora col compagno.



Alessia Marcuzzi ha provato a far cambiare idea a Nathaly e l'ha seguita proponendole di ritornare al falò, ma lei non ne ha voluto sapere. "Alessia non posso guardarlo altrimenti vomito", ha risposto la showgirl che è andata via.