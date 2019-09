"Temptation Island Vip": Nathaly e Andrea se ne andranno insieme?

Lunedì 23 settembre, in prima serata su Canale 5, va in onda l'attesissima terza puntata di "Temptation Island Vip". Nel nuovo appuntamento del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi, scopriremo come prosegue il viaggio dei sentimenti delle 5 coppie rimaste in gioco. Occhi puntati su Nathaly Caldonazzo che in chiusura di seconda puntata aveva chiesto un falò di confronto.