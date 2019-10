"Temptation Island Vip", tra Pago e Serena volano gli stracci

A "Temptation Island Vip" è tempo di bilanci e al termine della quinta puntata, in onda su Canale 5 lunedì 7 ottobre, Pago e la compagna Serena Enardu si ritrovano dopo oltre venti giorni per il confronto finale. "Come fai ad avere un comportamento del genere pensando che il tuo fidanzato dall'altra parte sta male? - commenta Pago - Confondi sempre la libertà con la mancanza di rispetto".

Serena non ci sta e ribatte: "Tu non ti sei chiesto perché mi sono comportata in questo modo. Io voglio un uomo, tu quando rientri non mi chiedi mai come sto o come va a casa".

Il confronto si fa sempre più serrato e i due passano in esame tanti problemi che sembrano trascinarsi da diverso tempo. "Siamo venuti qui per metterci in gioco, ma io volevo vedere una Serena che faceva un certo tipo di percorso, non una che si attaccava a un ragazzino".

Per scoprire come si concluderà il falò tra Pago e Serena, bisognerà attendere la prossima puntata, in onda su Canale 5 lunedì 14 ottobre.