"Temptation Island Vip", Alex Belli scappa dal villaggio per raggiungere Delia Duran

Non sono mancate le sorprese durante il quinto appuntamento di "Temptation Island Vip", che ha visto tra i principali protagonisti Alex Belli.

Nel corso della puntata in onda lunedì 7 ottobre, l'attore ha seguito dal falò la crescente intesa tra la sua compagna Delia Duran e il single Riccardo.

Se inizialmente mostra un atteggiamento piuttosto rilassato, di fronte ad abbracci e coccole, Belli non resiste e prova a raggiungere, senza risultati, il villaggio delle fidanzate. "Scusami ma non ce la faccio, non lascio la donna in queste condizioni qua", commenta una volta tornato a sedersi.