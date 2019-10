"Temptation Island Vip", Serena in lacrime: "Secondo me Pago sta male"

Il viaggio dei sentimenti di "Temptation Island Vip" sta per giungere al termine, ma per Pago e la compagna Serena sembrano esserci ancora molti punti da chiarire. Nella puntata di lunedì 7 ottobre, il cantautore visiona altri video in cui la fidanzata si sfoga con Alessandro, il single con il quale sembra essere nata una forte intesa.

"Sta facendo una figura vergognosa", commenta Pago, che parlando con Alessia Marcuzzi confessa: "Io ho pianto per questa ragazza, ora basta. Lei ha un tatuaggio con scritto libertà, se la intende in questo modo, allora va bene così". E parlando con la single Valentina, aggiunge: "Io non le chiedo il confronto perché in fondo ci tengo, ho paura di perdere quello che ho costruito. Non voglio chiudere".

Dall'altra parte, Serena entra in crisi e scoppia in lacrime quando durante il quinto falò la Marcuzzi non le recapita nessun video dal villaggio dei fidanzati: "Se non c'è nulla significa che sta male per quello che ha visto".